Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 gennaio 2021/ Le stelle per Toro, Vergine e Capricorno

Andiamo a seguire i Segni di Terra secondo quanto ci racconta l’oroscopo Paolo Fox la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze di LatteMiele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, 23 gennaio 2021, a proposito di Toro, Vergine e Capricorno?

Che giornata sarà per i nati sotto il segno di Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno di terra è il Toro. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox alcuni risultati insoddisfacenti sembrano creare un po’ di preoccupazione, ma presto si potrà contare su un Febbraio ricco di occasioni da sfruttare. Nonostante la grande visibilità che l’inizio del prossimo mese sembra promettere, bisognerà ancora impegnarsi molto per riuscire a superare alcune problematiche piuttosto invadenti. Per evitare di illudersi sarebbe bene cercare di vivere il più possibile alla giornata.

Veniamo poi alla Vergine. Le idee che nascono durante queste ore potrebbero dare vita a qualche piccola e fastidiosa polemica, per questo sarebbe bene cercare di trascorrere questo fine settimana nel più completo relax.

Capricorno cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox

Per l’Oroscopo Paolo Fox è la volta del Capricorno. Queste ore sembrano invitare ad abbandonare alcune situazioni che da tempo sembrano non dare i frutti sperati, per riuscire a dedicarsi a sé con maggiore entusiasmo. Attenzione però a non isolarsi troppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA