Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 gennaio 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Parliamo dei segni d’Acqua in questo approfondimento dedicato alle previsioni dell’oroscopo Paolo Fox in onda sulla sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, sabato 23 gennaio 2021? Tutto quello che c’è da sapere su Cancro, Scorpione e Pesci!

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo a spron battuto con il segno del Cancro! Le divergenze vissute nel corso degli ultimi tempi invitano a lasciarsi alle spalle alcune questioni legate al passato, evitando di alimentare situazioni confuse. Saturno non più opposto sembra favorire la risoluzione di alcuni importanti problemi, ma sarebbe bene riuscire a gestire in maniera oculata le proprie finanze.

Passiamo allo Scorpione. Secondo l’oroscopo Paolo Fox alcune situazioni non troppo chiare invitano a mantenere un atteggiamento cauto nei confronti delle relazioni più difficili da gestire o che hanno affrontato qualche difficoltà nel corso degli ultimi mesi. Queste giornate invitano a riflettere attentamente su cosa si desidera, in vista delle scelte che Febbraio potrebbe imporre.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo ma non ultimo, il segno Pesci. Tra oggi e domani potrebbe nascere qualche piccolo contrasto all’interno di alcune relazioni, per questo sarebbe meglio cercare di lasciare da parte il passato e circondarsi di compagnie positive.



