Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 gennaio 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Previsioni dell’oroscopo Paolo Fox che tornano a farci compagnia anche in questa sabato 23 gennaio 2021. Mirino puntato sui tre segni d’Aria, dunque su Gemelli, Bilancia e Acquario. Cosa attende i nati sotto questi segni? Ecco cosa ha letto nelle stelle l’astrologo più celebre d’Italia per la rubrica Latte e Stelle in onda su Radio Latte e Miele.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Per voi del segno dei Gemelli le ore di questo fine settimana sembrano godere dell’energia positiva regalata dalla presenza della Luna nel segno: tra oggi e domani ci si potrà impegnare per cercare di superare qualche piccola questione rimasta in sospeso, sanando anche alcune questioni amorose che negli ultimi tempi potrebbero aver creato qualche problema. Secondo l’Oroscopo Paolo Fox il mese di Febbraio sembra poter restituire la voglia di impegnarsi in alcune relazioni.

E passiamo quindi alla Bilancia. Con questo fine settimana è possibile iniziare ad avvertire concretamente i frutti del recupero che riguarderà la prima parte dell’anno e raggiungerà il culmine attorno al 10 Febbraio. Attenzione alla situazione amorosa: chi si trova in bilico tra due storie dovrebbe cercare di fare chiarezza.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Dulcis in fundo, è il turno dell’Acquario. Oggi e domani si potrà godere di una buona energia, utile a mettere in moto gli importanti cambiamenti attesi per il prossimo mese.



