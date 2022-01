Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022/ Acquario, Gemelli e Bilancia: le previsioni

Come si apre questa domenica 23 gennaio per Acquario, Gemelli e Bilancia? A rispondere a questa domanda è l’Oroscopo Paolo Fox, che ci fa compagnia anche in questa giornata. Per capire però come sarà quest’ultima giornata del weekend, l’astrologo ci fornisce le sue previsioni trasmesse dai canali di Radio Latte Miele. E allora spazio alle indicazioni per i segni di Aria…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dell’Acquario

Apriamo questa rassegna con le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per l’Acquario. Le imposizioni non stanno mai bene a questo segno, ogni tanto i compromessi però possono aiutare. Cercate di non mettere in discussione ogni cosa dimostrandovi eccessivamente polemici. In amore possono arrivare situazioni interessanti, siete alla ricerca di nuovi punti di riferimento.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per Gemelli e Bilancia?

Per i Gemelli sarà una domenica decisamente migliore rispetto agli ultimi due giorni. Sarete decisamente più positivi e allegri, al punto da generare quasi invidia. Riuscite spesso ad andare oltre i problemi che vi attanagliano, senza perdere un attimo della vostra vita. Il vostro desiderio di andare sempre avanti vi porterà verso novità decisamente interessanti all’insegna della curiosità. Attenzione a delle ostilità sul lavoro.

La luna nel segno della Bilancia darà grande supporto per riflettere sul futuro secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Bisogna dare maggiore spazio all’amore e attenzione a problematiche come mutui o altre situazioni riguardanti la casa. In questo periodo potreste dover dare un sostegno economico magari ad un figlio.

