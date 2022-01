Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022/ Pesci, Cancro e Scorpione: fortuna e amore

Anche i nati sotto il segno di Pesci, Cancro e Scorpione sono curiosi di scoprire come sarà questa domenica 23 gennaio 2022. E come al solito l’Oroscopo Paolo Fox ci fornisce le sue risposte. Il noto astrologo ci aiuta con le sue previsioni fornite tramite il consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Quindi, rompiamo gli indugi e vediamo quello che c’è da sapere sui segni di Acqua…

Oroscopo Paolo Fox: la giornata dei Pesci

Cominciamo il viaggio tra i segni di Acqua con i Pesci. Cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox? Il cielo attuale aiuta questa domenica e l’inizio della settimana grazie anche alla luna. Non pensate troppo al passato, anzi, superate tutti i complessi su qualcuno che non vi concede le giuste attenzione e andate avanti. Rapportarsi in maniera costruttiva con gli altri può portare frutti interessanti.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per Cancro e Scorpione?

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per il Cancro spiegano che alcuni esami importanti sono ancora in corso, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. L’autocritica a volte è necessaria, cercate però di non esagerare. Questa domenica siate pazienti e attenzione ad alcune discussioni in famiglia.

Per lo Scorpione la situazione astrologica è importante, sopratutto l’amore che, secondo l’Oroscopo Paolo Fox, può essere privilegiato da momenti intriganti grazie a Venere nel segno. Cercate di non essere troppo possessivi come la presenza di Marte spesso vi impone. Il periodo è comunque positivo e caratterizzato da buone occasioni all’orizzonte.

