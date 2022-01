Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022/ Previsioni per Sagittario, Ariete e Leone

Come sarà questa domenica 23 gennaio 2022 per i 12 segni zodiacali? In questo focus ci soffermiamo su Sagittario, Ariete e Leone. Lo facciamo grazie alle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox, che ha fornito attraverso il tradizionale appuntamento su Radio Latte Miele, nella consueta rubrica dedicata alle stelle. E allora diamo spazio alle indicazioni per i segni di Fuoco e scopriamo come si chiude questo weekend…

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, amore e lavoro

Per l’Oroscopo Paolo Fox il Sagittario dovrebbe cominciare a gestire le cose in maniera più tranquilla, senza dare troppo peso ad alcuni fallimenti o insoddisfazioni. Il consiglio dell’astrologo è di mettere in discussione tutto il vostro operato e andare avanti. Attenzione ad un po’ di freddezza in amore, sopratutto se il rapporto è con il segno dei pesci.

Oroscopo Paolo Fox: come andrà per Ariete e Leone

In questo periodo l’Ariete sembra voler indirizzare tutti verso le proprie idee, attenzione però a non cercare troppo di imporsi sul pensiero altrui. Il monito è dell’astrologo, secondo cui particolare cautela è necessaria sopratutto in famiglia e per questioni che riguardano la casa, potrebbe essere quindi una domenica movimentata.

Cosa riserva questa giornata ai Leone? Attenzione alle indicazioni dell’Oroscopo Paolo Fox. Saturno in opposizione indica maggiore diplomazia, sopratutto chi è alle prese con incarichi importanti. Siete osservati più del previsto, forse in competizione con qualcuno sul posto di lavoro. Attualmente però è fondamentale ritrovare la giusta forma fisica.

