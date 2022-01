Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2022/ Tutto su Capricorno, Toro e Vergine

Si sta per concludere un altro weekend, non prima di scoprire l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo caso ci soffermiamo sulle previsioni per Capricorno, Toro e Vergine e su cosa riserverà loro la giornata di oggi, domenica 23 gennaio 2022. Possiamo contare sulle indicazioni del celebre astrologo, che ha fornito le sue previsioni tramite il consueto appuntamento su Radio Latte Miele. Rompiamo subito il ghiaccio soffermandosi sui segni di Terra…

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, amore e lavoro

Che domenica sarà per il Capricorno? Il cielo pieno di pianeti nel segno porta a sviluppare scenari decisamente importanti. Lo spiega l’Oroscopo Paolo Fox, secondo cui, una volta superate alcune questioni del passato, avrete modo nei prossimi mesi di tuffarvi in un ottimo futuro. Cercate di dedicarvi maggiormente all’amore e a ritrovare la forza delle passioni.

La casa è attualmente fonte di spesa oltre che di riferimento per i Toro, forse una ristrutturazione o la ricerca di una nuova dimora potrebbero essere le ragioni alla base secondo l’Oroscopo Paolo Fox. Qualcuno sta pensando a cambiamenti importanti, forse anche in merito alla possibilità di un trasferimento. Il dinamismo attualmente è importante, la voglia di novità non vi manca.

Cosa riserva l’Oroscopo Paolo Fox ai Vergine? Questa domenica prosegue positivamente in linea con il periodo. Il vostro essere strateghi vi permette di arrivare con l’intelletto ad obbiettivi particolarmente importanti e ambiti. Le giuste intuizioni vi aiuteranno sotto diversi aspetti, attenzione però a non diventare troppo ossessivi.

