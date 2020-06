Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2020/ Acquario, Bilancia, Gemelli e Leone

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2020: Acquario e Bilancia

Ecco altri due segni per l‘oroscopo di Paolo Fox. Acquario: si è fuori di testa fino a giovedì, qualche spostamento pesante. C’è bisogno di curarsi. Non è un tipo il segno che si cura molto, lo dovrebbe fare in questo periodo senza essere superficiali. Si deve pensare a una relazione di riferimento.

Bilancia: questi due mesi non sono così carichi. Ci si trova in una condizione di scarsa prospettiva. Se si deve pensare all’autunno forse nascono dei dubbi, magari è saltato un avvenimento. C’è una grande rivoluzione che può interessare i sentimenti. Dal punto di vista pratico attenzione.

Andiamo a leggere altri spunti per l‘oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: il segno è molto spinto, come sempre, dalle stelle. E’ il momento giusto per parlare di affari. Entro la fine di luglio ci potrebbe essere la possibilità di concludere un accordo e portare avanti un piccolo o un grande progetto. Una Venere nel segno rappresenta la possibilità di tenere una persona in gioco. Se si ha una crisi si decide cosa fare.

Leone: c’è sempre guerriglia sul lavoro. Fosse per il segno questo se ne andrebbe, è la resa che non piace. Il segno vorrebbe abbandonare certe situazioni che portano tensione. Tuttavia a volte è necessario un po’ di relax, l’amore in questo periodo è positivo.



