Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2020/ Lavoro e amore, quali i segni al top?

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare i segni al top della giornata di oggi, 23 giugno 2020. Prendiamo come punto di riferimento quanto raccontato a LatteMiele. Il Toro sta cercando di mettere in chiaro ciò che non funziona con le persone che lo circondano. Si chiede qualcosa di più però all’amore. I Gemelli sono spinti dalle stelle anche in questo periodo. Questo è il momento giusto per andare a parlare di affari, visto che entro la fine di luglio si potrebbe concludere un affare. Si tratta di un momento buono anche per l’amore, visto che Venere è nel segno. Il Cancro vivrà una giornata molto interessante. Alcuni stanno cercando di esplorare nuovi orizzonti, ma il rischio è quello di trovarsi di fronte a un riscontro economico da considerarsi non adeguato. Alcuni si potrebbero commuovere per qualcosa, ma soprattutto se si è persone forti si deciderà di farlo in separata sede, lontano dalle persone a cui si vuole bene e dalle quali non ci si vuol far vedere in determinati atteggiamenti.

Oroscopo lavoro: L’Ariete cerca una stabilità con giugno e luglio che sono due mesi dove qualcosa sembra davvero non quadrare. C’è necessità di fare fronte a problemi, ma anche la testa per affrontarli nonostante il segno sia scarico e pensieroso. Il Toro non si accontenta e anche se arriverà a dei piccoli/grandi successi potrebbe storcere il naso e chiedere di più. I Gemelli sono in un momento di grande spinta e crescita, questo potrebbe essere davvero un periodo propizio per parlare di affari. Anche perché il cielo di luglio indica la possibilità di concludere un accordo. Il Cancro si potrebbe trovare presto a volare verso un nuovo orizzonte anche se non sembra particolarmente contento di quello che è il riscontro economico di questo periodo. Si è pronti per partire e andare verso delle trattative che si possono considerare di certo molto intriganti. C’è bisogno però di volontà e di caparbietà per raggiungere i risultati a cui si ambisce e non sarà sempre facile.

Oroscopo amore: Il Toro in amore cerca qualcosa di più. Per esempio chi vive una relazione ufficiosa spera che a breve questa possa diventare ufficiale. Si vive un momento dunque in cui si vogliono mettere in chiaro diverse situazioni con persone care che sono attorno. Questo per il Cancro è un momento di grande spinta con una Venere nel segno. Potrebbe dunque rappresentare la possibilità di andare a prendere una persona e ottenere una risposta. Il Leone ha bisogno di un periodo di relax, ma nonostante questo per i sentimenti è un periodo molto intrigante che può portare a qualcosa di interessante. La Vergine al momento deve frenare gli entusiasmi, ma con la consapevolezza che agosto sarà un mese molto intrigante sotto questo punto di vista. Luna e Mercurio sono positivi nell’orbita dello Scorpione e possono regalare delle possibilità interessanti dal punto della crescita personale. I Pesci devono fare molta attenzione alle bugie perché oltre ad avere le gambe corte possono portare a delle fratture da considerarsi poi insanabili.



