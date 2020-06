Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2020/ Toro, Vergine, Scorpione, Sagittario

Oroscopo Paolo Fox, oggi 22 giugno 2020: Toro e Vergine

Andiamo avanti nello studio dell’oroscopo di Paolo Fox. Toro: questo è un anno di grande definizione, si vogliono mettere in chiaro le cose che non funzionano con le persone che circondano. In amore si cerca qualcosa di più e se c’è una relazione ufficiosa si spera diventi ufficiale. Anche nell’ambito del lavoro di fronte a successi che possono arrivare ci si aspetta qualcosa di più. Attenzione a piccoli problemi per la casa.

Vergine: si reagisce sempre e ci si risolleva prima degli altri. In questi ultimi mesi critici il segno ha capito che certi percorsi non erano più validi e si è messo in gioco in diverse situazioni. Agosto sarà un mese importante per i sentimenti.

Scopri l’oroscopo di Scorpione e Sagittario

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox ci porta ora ad analizzare altri due segni. Scorpione: giornata interessante. Il fatto di avere Luna e Mercurio in buon aspetto non può che generare qualcosa di positivo. Quando si ha a che fare con persone che si ritengono poco valide si rimane male. Vale di più una verità spiacevole che una bugia non redditizia. Quando si hanno momenti di tensione il segno è il primo a stare male.

Sagittario: bel cielo con la Luna favorevole fino a giovedì. Non tutto andrà a buon fine subito, ma è un cielo positivo questo. Se qualcuno ha sostituito il segno non è riuscito a fare quello che questo volevo. In amore attenzione.



