Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 23 giugno 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

Per i nati dell’Ariete, a volte ci si sente un po’ malinconici, si pensa di non aver mai smesso di lottare, si ha anche bisogno di pause però dobbiamo guardare oltre e questo è un cielo di risveglio. Anche per l’autunno si recupera. Giugno non è stato un mese eccellente per le relazioni ma a Luglio ci sarà un recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in queste ore avete voglia di amare e ancora di più questa passionalità si risveglia a Luglio. Non da escludere che ci sia un gran desiderio che torna. Quando Venere è impetuosa può capitare di tutto: un amore nuovo, o un amore parallelo se c’è una storia che non funziona. Ricordo ai Leone che sono in bilico in amore, di non fare caos. Per il Sagittario la ricerca del tempo perduto è un atteggiamento “proustiano” che mette di fronte anche a qualche ostacolo, perché è da marzo che si va a rallentatore per quanto riguarda il fisico, forse c’è stato un problema o altro, mentre dal punto di vista delle realizzazioni è dall’anno scorso che ci si trova a rimandare. Estate top e importante per le coppie che vogliono sposarsi, convivere o se possono anche avere in figlio, in generale per fare incontri da Luglio ci sarà un grande cielo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete, Leone e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox per l’ Ariete giornata attiva, Luna importante e Mercurio molto interessante. Curiosità a mille. Molti sono stanchi ma non confondiamo la stanchezza con la chiusura di una porta o di una prospettiva. Sul lavoro se siete del Leone Saturno in opposizione dice che, sul lavoro, o hai un ruolo che altri non volevano e tu hai accettato coraggiosamente oppure che dovrai ripartire quasi da zero, anche dopo un periodo di vittorie.

LEGGI ANCHE:

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA