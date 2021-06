Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 23 giugno 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dello Scorpione in questi giorni vi sentite bersagliati e attaccati e cercate di conseguenza delle soluzioni. Questo comunque tende a capitare spesso perché lo Scorpione è un tipo che vuole in qualche modo trovarsi di fronte a qualche piccolo ostacolo, anche quelli che sono buoni e placidi ogni tanto devono arrabbiarsi e mettere i puntini sulle “i”, o perché ogni tanto sbottano o perché magari ci sono delle cose che non vanno.

Per i Pesci se un progetto si è bloccato potrà ripartire e molte delle cose che si stanno facendo adesso, anche se possono sembrare pesanti da superare, saranno un bel trampolino di lancio per una fine dell’anno importante. Per il Cancro se si pensa al ricupero di settembre e a quello che dovrai fare, c’è una grande spinta e tutto ciò che stai programmando adesso avrà grande sviluppo nel 2022.

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Cancro, Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: pensare al passato è utile ma se il passato rende tristi e malinconici è bene guardare al futuro. Alcuni segni e alcune persone quando stanno male non vogliono pensare a ciò che intristisce e iniziano a frequentare chiunque. I Pesci non sono fatti così e al contrario hanno bisogno di macerare la loro difficoltà emotiva, andare a fondo e risalire. Venere è interessante, in amore ci vuole un po’ più di forza: le nuove storie non saranno automaticamente appaganti ma, e vale soprattutto per i separati, se servono a tamponare qualche emozione negativa meglio così. Rapporto intrigante con il segno dello Scorpione. Per lo Scorpione importante ricordare che c’è ancora tempo per parlare e chiarire, i primi giorni di Luglio saranno piuttosto focosi, per gli incontri la fine del mese sarà importante.

Per il Cancro c’è da sperare che questa Venere abbia già dato i suoi frutti. Può sembrare una meta lontana la serenità in amore soprattutto per una persona come te, così volubile a livello sentimentale, che a volte vede in una persona l’oggetto dei propri desideri e dopo qualche settimana non più.



