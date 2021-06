Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 23 giugno 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: Mercurio nel segno significa creatività e curiosità e, quando un Gemelli è curioso, vuol dire che sta bene. Ti annoi quando frequenti la stessa gente, quando sei obbligato a fare le stesse affermazioni, quando hai a che fare con persone che sono noiosissime. Amore nella norma ma a Luglio grandi risvegli.

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox in queste ore di mercoledì e giovedì potrete fare grandi cose, poi venerdì e domenica tornerà un po’ di stanchezza che si leggerà anche nei rapporti sentimentali. Queste stelle comunque sono molto favorevoli, se ci sono stati dei conflitti bisognerà superarli ed è più facile farlo quando si è sicuri delle cose che si fanno. Importante curare di più la salute, dal punto di vista del lavoro buone le collaborazioni anche con Cancro e Gemelli. Per l’Acquario tempo di cambiamenti: è arrivato quel periodo di piccoli e grandi rivoluzioni che si era annunciato agli inizi dell’anno. Non ci vuole neanche troppo coraggio perché magari è cambiata una situazione di lavoro oppure alcuni riferimenti non sono più quelli di prima.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario se si cambia però sarebbe importante veder cambiare anche le persone attorno a sé, se non altro dal punto di vista dell’atteggiamento. Ecco perché se ci sono grandi progetti in cantiere ma si è circondati da persone che sbuffano, rimandano, si annoiano oppure fanno polemiche o peggio cercando di bloccare le iniziative si potrà tollerare momentaneamente, ma a Luglio sarà inevitabile diventare delle furie. Per i Gemelli: alcune trattative sono in ritardo per Giove dissonante. Probabilmente stai costruendo o ricostruendo qualcosa di importante che riguarda la tua vita lavorativa.

