Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 23 giugno 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Per il Toro stai cercando di ricuperare alcune situazioni importanti, stai cercando di rimetterti in gioco. Anche quelli che hanno una grande forza, ultimamente sono un po’ provati. Non è escluso che ci sia stato proprio un danno fisico e dovrai ricuperare.

Per la Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox sottolinea come nelle questioni di soldi o legali serve massima prudenza. Giornata sottotono. Per il Capricorno ben venga questa ultima parte di giugno perché nelle prime due settimane di questo mese ci sono stati diversi fastidi e diversi problemi, se non altro perché è stato necessario lottare con un’opposizione di Marte che ha infastidito fino al giorno 11. Quindi sono molti che dalla fine di Maggio e dai primi giorni di Giugno hanno dovuto lottare per superare un’infiammazione, un problema, qualcosa di stancante. Attenzione anche alla cervicale e alle articolazioni, sono i punti deboli del Capricorno e se c’è un problema bisogna chiaramente andare dal medico.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Sei molto confuso e la confusione di questi giorni è limitante. Nei rapporti con gli altri c’è qualche piccolo fastidio, forse c’è una persona che con te fa il doppio gioco: delle volte sembra disponibile, delle volte no. In amore, stessa considerazione. Per il Capricorno importante rilassarsi e fare chiarezza nel weekend che sarà utile nei rapporti interpersonali. Per il Toro questo è un momento in cui ti dovrai sedere a tavolino e decidere cosa realmente vuoi fare. I sentimenti sono premiati adesso, ma se c’è qualcosa da dire parla subito.

