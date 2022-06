Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la giornata

Inizia una nuova giornata. Cosa dice l’Oroscopo di Paolo Fox attraverso i canali di Radio Latte Miele? Per l’Ariete continua il periodo frenetico che può portare anche a qualche litigio di troppo a causa della troppa insistenza. Per questo segno ci saranno buone opportunità da sfruttare. Il Toro deve capire ciò che è importante per se stesso in questo periodo: grazie alla luna, ci sarà un aumento del desiderio e l’amore può tornare protagonista. Per i Gemelli, c’è bisogno di fiducia perché le potenzialità possono portare ad un miglioramento. Stelle interessanti anche per l’amore.

Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Fortuna e affari top per Toro e...

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, ci sono opportunità

L’Ariete in questi giorni è davvero molto frenetico, come accade ormai da qualche tempo, al punto di arrivare a farsi anche rimproverare per la sua insistenza. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia infatti di far attenzione se hai a che fare con persone non molto pazienti. In generale però, l’Ariete ha grandi chance da queste stelle. Grazie al transito di Giove, in questi giorni il segno fa cose importanti. Sono presenti anche buone opportunità da sfruttare.

Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Estate in amore per Acquario e...

Oroscopo Paolo Fox: Toro e Gemelli, l’amore…

Toro, sei una persona incrollabile, tenace e ostinata, però quando le risorse fisiche cadono, non riesci a ottenere ciò che vuoi. L’importante è essere onesti con sé stessi, ovvero capire quello che adesso è importante per te, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Oggi la Luna entra nel segno e ci sarà un aumento del desiderio questa sera: proprio per questo motivo, anche l’amore può tornare protagonista.

Gemelli, un’attenta analisi delle tue potenzialità può comportare miglioramenti in tutto. Devi credere in te stesso. Non ci dimentichiamo che oggi Venere entra nel tuo segno zodiacale e associa la sua forza a quella di Mercurio, Giove, Marte, dunque avrai un buon cielo, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox. È un momento in cui hai dei ruoli importanti sul lavoro e non solo. Queste stelle sono interessanti anche per l’amore.

Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Flirt e avventure per Bilancia e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA