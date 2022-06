Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti

In questo giovedì, cosa possiamo aspettarci dalle stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox? Per il Cancro, sono giornate particolari come ormai da qualche tempo. Prosegue infatti il periodo di crisi: proprio per questo bisogna prendere tutto con calma. La serata migliorerà rispetto alla giornata. Per il Leone, occhio ai soldi: c’è stato un calo della liquidità. L’amore torna finalmente attivo grazie a Venere più regolare. Per la Vergine, c’è da discutere un cambiamento in famiglia. Il lavoro, inoltre, non convince: possibile che un posto venga lasciato.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Cancro, giornate particolari

Cancro, queste sono giornate particolari. Giove e Marte sono dissonanti e sei chiamato a rinunciare a qualcosa. Isolarti, andare via da una situazione che non ti piace più, prenderti una pausa di riflessione è forse quello che vorresti fare. In questa fase di crisi e di revisione, partita il 10 di maggio, sta andando avanti e ti spinge a pensare molto. C’è anche chi si è dovuto fermare per motivi fisici, perché non ce la fa: per questo, come dice l’Oroscopo di Paolo Fox, bisogna prendere tutto con calma. La serata sarà migliore della prima parte della giornata in questo giovedì.

Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Fortuna e affari top per Toro e...

Oroscopo Paolo Fox: Leone e Vergine, occhio a soldi e lavoro

Leone, in questi giorni si realizza qualche grande desiderio! Se ti trovi contro qualcuno, non stupirti: è normale quando abbiamo delle stelle importanti. Ora aumentano le sfide e tu sei il segno delle sfide dunque non preoccuparti. Attenzione dal punto di vista economico, perché i cambiamenti hanno portato ad un calo della liquidità. Molto importante l’amore che torna finalmente attivo: Venere da oggi è più regolare ed emozionante e può portare a delle belle novità. Se una storia è in crisi, non può migliorare improvvisamente, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Estate in amore per Acquario e...

Vergine, in questi giorni sei molto forte e lo sarai ancora di più per quanto riguarda le questioni di carattere pratico. C’è però un po’ di debolezza in amore. Dal punto di vista familiare ci sono delle piccole o grandi perplessità: si deve discutere un cambiamento che potrebbe riguardare la casa e non solo. I Vergine che hanno iniziato un lavoro a giugno, lo chiuderanno presto o lo cambieranno perché non sono convinti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA