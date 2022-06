Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2022/ Capricorno, Acquario e Pesci: il lavoro…

Inizia questo giovedì con l’Oroscopo di Paolo Fox, che ci dà qualche dettaglio su quello che succederà in questa giornata. Per il Capricorno, è un periodo di scelte non sempre facili. Probabilmente si è in attesa di un cambiamento importante. Per quanto riguarda l’amore, con questo cielo si può recuperare. Inoltre, è possibile sperimentare nuove emozioni. Per l’Acquario, è un oroscopo particolare che parla di risvegli di sentimenti. Il lavoro va alla grande, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Per i Pesci, è un momento di forza dal punto di vista professionale. Per l’amore, chi è sposato da poco penserò che vuole cambiare qualcosa nel rapporto.

Oroscopo Paolo Fox: Capricorno, cerca di rasserenarti

Capricorno, le scelte che stai facendo in questo periodo non sono facili. Forse sei in attesa di un cambiamento importante che potrebbe riguardare la tua vita, la casa, l’amore. È un momento particolare, con Giove contro, per questo è meglio accettare ciò che passa il destino. Molto interessante questo cielo anche per recuperare l’amore: è possibile sperimentare nuove emozioni, ma attenzione a Marte e Giove. Lavoro? Un consiglio dall’Oroscopo di Paolo Fox: non si possono buttare all’aria anni e anni di attività, sia sentimentale sia professionale. Cerca di rasserenarti.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario e Pesci, il lavoro…

Acquario, abbiamo un oroscopo molto particolare che parla di grande risveglio, anche per i sentimenti. Con Venere, Giove e Marte favorevoli e Mercurio attivo, il lavoro va alla grande: se hai un’attività in proprio, potrebbero anche farti una buona proposta. Occhio però a Saturno che da tanto tempo è nel segno e quindi porta ad una certa apatia che va superata. Bisogna fare anche qualcosa per recuperare dal punto di vista fisico, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo è un momento di forza per il lavoro, dove puoi importi e potresti mettere in cantiere delle buone idee. Meno chiaro il cielo dei sentimenti. Attenzione se stai vivendo una storia senza tante garanzie, perché la fine di giugno sarà complessa, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è sposato da poco penserà di cambiare qualcosa nel rapporto: se uno dei due, per vari motivi, sta troppo tempo fuori casa, ci si potrebbe arrabbiare. C’è stata una crisi da cui ora è importante uscire.

