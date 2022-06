Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2022/ Il cielo di Bilancia, Scorpione e Sagittario

Un oroscopo non proprio semplice per Bilancia, Scorpione e Sagittario in questo giovedì. Come spiega Paolo Fox su Radio Latte Miele, la Bilancia ha vissuto un momento di crisi così come altri segni e ora cerca serenità, anche in amore. Inoltre Giove può provocare ulteriore agitazione. Per lo Scorpione, c’è bisogno di andare avanti. Le storie d’amore potranno beneficiare del fatto che Venere non sarà più contro. Per quanto riguarda il Sagittario, forse ci sono due storie o comunque un nuovo amore che ha una strana influenza. Insomma, i sentimenti non fanno star tranquilli in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2022/ Cancro, Leone e Vergine: i pianeti

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia, c’è bisogno di serenità

Bilancia, questa nuova posizione di Venere è molto positiva. Avremo anche un’ottima Luna domenica 26 che sarà importante anche per un risveglio sentimentale. Più che grandi passioni, la Bilancia adesso cerca conforto e serenità. Come altri segni, come il Cancro e il Capricorno, ha vissuto una vera e propria crisi fra marzo e aprile. Forse ci si è resi conto che tante cose non si possono fare, che bisogna stare un po’ sotto controllo. Questo aspetto dissonante di Giove può provocare una forte agitazione nervosa: per questo al proprio fianco serve una persona serena, come ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 giugno 2022/ Ariete, Toro e Gemelli: la giornata

Oroscopo Paolo Fox: Scorpione e Sagittario, occhio ai sentimenti

Caro Scorpione, piano piano si va avanti. L’unico neo del momento potrebbe essere rappresentato da questa precarietà che riguarda la questione economica: troppe spese o troppi impegni, come sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è comunque anche qualche aspetto positivo: c’è un rapporto che ritenete importante che si può recuperare. Da oggi Venere non è più contraria e forse può cambiare la rotta dopo tre settimane che non sono state proprio super per le relazioni. Le storie potranno godere di questa fine di giugno, ma quelle che sono profondamente in crisi avranno bisogno di una revisione che comunque sarà possibile, perché Venere non è più contro. Attenzione comunque ai rapporti con Acquario e Leone.

Oroscopo Branko settimanale 24-30 giugno 2022/ Fortuna e affari top per Toro e...

Sagittario, sono i sentimenti a non dare grande energia e sicurezza in questo momento. C’è troppo movimento attorno oppure hai in mente due persone. I nuovi amori hanno un’influenza strana nella tua vita perché probabilmente non sai gestirli al meglio oppure nascono accanto a una storia già esistente e dunque i problemi sono doppi. Questa fine del mese crea qualche disagio. Lavoro? Si riparte, ma vorresti qualcosa di più dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA