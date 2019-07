Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 23 luglio 2019: Scorpione, Sagittario, Capricorno, Leone

Oroscopo oggi martedì 23 luglio 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna puntuale anche per la giornata di oggi, martedì 23 luglio 2019. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Andiamo a vedere cosa ha spiegato segno per segno. L’Ariete ha voglia di rimettersi in gioco alla ricerca di soluzioni che possano permettere una crescita proporzionale. Per il Toro si sta avvicinando a grandi passi un agosto che potrebbe regalare delle grandi soddisfazioni. Il segno del Cancro ha voglia d’amare e cerca delle risposte non facili da ottenere. Il Leone invece si ritrova a vivere una giornata molto intensa in cui è consigliabile riuscire a fare quello che ormai ci si è proposti da tempo. I riferimenti arriveranno con un mese d’agosto che sembra essere pronto a fornire delle soluzioni a tutti i problemi. Clicca qui per l’oroscopo della settimana

Paolo Fox, il punto sull’oroscopo: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’analisi dell’oroscopo di Paolo Fox parte da Ariete, Toro, Gemelli e Cancro. Ariete: Qualcuno potrà confermare, ma potrebbe avere la sensazione di sentirsi bloccato nelle medesime situazioni. E’ normale, Saturno è dissonante, si potrebbero desiderare maggiori garanzie per le normali situazioni. Non è detto che le persone che circondano consiglino nel modo giusto, l’interrogativo è se è meglio fermarsi oppure agire. Rimettersi in gioco è utile, c’è qualche disguido con una persona alla quale si tiene veramente molto. Toro: Il nervosismo è sempre in agguato, non si deve esagerare con gli sforzi fisici fino all’inizio del mese di agosto. Gemelli: bisogna andare sempre avanti nonostante i problemi, si è bravi ad affrontare le situazioni più difficili. Cancro: c’è voglia di amare, luglio avrà probabilmente portato qualche novità considerando che Venere si trova nel segno. Agosto è un buon mese, anche se saranno giornate che potrebbero portare qualche conflitto. Non si deve temere però, a partire da giovedì bisogna riflettere.

Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione: le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox

Andiamo avanti con l‘oroscopo di Paolo Fox soffermandoci su Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione. Leone: sono delle giornate buone per fare e disfare. Più si avvicina agosto e più riferimenti ci saranno. Vergine: si devono sfruttare le stelle per costruire qualcosa di importante. Ci sono coloro che vogliono cambiare l’ambiente attorno e sviare dei soldi, ottimizzare una buona situazione a casa oppure operare sul lavoro. Chi ha seminato da più tempo nel lavoro avrà giustamente qualcosa in più. Bilancia: non si deve essere contenti di ciò che accade, a causa di questioni di carattere emotivo. Nel lavoro potrebbe esserci qualche dubbio, ma andare avanti con questo senso di insicurezza ed ingiustizia è molto difficile. Da giovedì ci sono occasioni in più per ritrovare un po’ di tranquillità. Scorpione: non si molla mai, spesso ci si butta a capofitto nelle situazioni. Ci si pone molti quesiti sul proprio modo di fare, in amore e nel lavoro se la situazione non è più sostenibile come pensavate è probabile che si presenti la necessità di tagliare il tutto.

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Concludiamo il giro dell’oroscopo di Paolo Fox con Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Sagittario: a volte ci si vorrebbe liberare di un peso, fare cose nuove e viaggiare. Occorre stare di più all’aria aperta, c’è bisogno di respirare e di liberarsi di qualche ansia. Da domenica si viaggerà su un terreno più sicuro. La prima parte di agosto sarà ottima, c’è profumo di una nuova passione. Capricorno: è probabile che il segno in questo momento sia fuori di testa, si ha in mente un grande progetto per l’autunno. Le persone più forti potrebbero pensare a delle imprese ardue da mettere in pratica entro l’autunno. Si è nervosi in amore. Acquario: tra martedì e mercoledì si avrà bisogno di maggiore libertà. E’ probabile che in questo momento il segno sia arrabbiato per un problema di salute, oppure potrebbe non trovarsi in sintonia con le persone che lo circondano. non si devono fare azzardi, bisogna agire con cautela e proteggere l’amore. Pesci: Si tende a rapportarsi con le persone più ciniche, che spesso riportano con i piedi per terra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA