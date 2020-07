Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 luglio 2020/ Amore e Lavoro, quali i segni top e flop?

L’oroscopo di Paolo Fox è protagonista della giornata su LatteMiele, ecco i segni al top. Il Toro si libera finalmente da agitazione e nervosismo che hanno vissuto da protagonista negli ultimi giorni, ora invece si è in netta ripresa e si guadagnano ottime risposte. Il Cancro riacquista grande energia e può avere una chance verso il futuro. Il segno è apparentemente fragile, ma in realtà nasconde un cuore duro. Agosto sarà importante per l’amore con l’ingresso nel segno di Venere. Il Leone è pronto a vivere un weekend davvero molto importante. Per questo si deve trovare forza e concentrazione per organizzare al meglio le giornate di sabato e domenica. Un’emozione dal passato potrebbe tornare protagonista e regalare un bel sorriso. La Vergine è costruttiva e in grado di vivere tutto con ottimismo, ama però mettersi vicino persone totalmente differenti che non aiutano a vivere con rigore.

Oroscopo amore: L’Ariete vive un periodo di programmazione, ma potrebbe incappare in dei problemi fino a quando in autunno il cielo sarà libero. Il Toro è alla ricerca della tranquillità. Se ci sono persone che in questo momento interessano è arrivata la chance giusta per relazionarsi con loro e iniziare magari una relazione. Agosto per il Cancro sarà un momento di grande serenità sentimentale, questo perché nel segno finalmente entrerà una Vergine molto intrigante. Il Leone potrebbe vedersi affacciare una emozione dal passato, in grado di regalare qualcosa di diverso da quello che ci si aspettava. La Vergine ha vissuto dei mesi non facilissimi dal punto di vista sentimentale. Forse ci si è allontanati semplicemente dalla persona che si ama e si deve lavorare per provare a riconquistarla. Mercurio nel segno dello Scorpione invita a trovare la forza per rimettersi in gioco, presto potrebbero arrivare delle risposte intriganti. Il Sagittario non sa vivere tranquillo, anzi preferisce emozioni che lo portino a lanciarsi in nuove avventure. La stabilità sembra quasi disturbarlo.

Oroscopo lavoro: Il segno dell’Ariete vive un momento in cui vuole programmare verso il futuro, ma dovrà aspettare l’autunno per vedere il suo cielo sgombro da pensieri e la fine dell’anno con Saturno non più opposto. Il Toro può agire con maggiore tranquillità visto che questo cielo allontana agitazione e nervosismo vissuti negli ultimi due giorni. Il Leone deve dimenticare quello che è un cambiamento che non si voleva. Chi invece è imprenditore potrebbe decidere di cambiare ruolo o ancor di più magari gruppo. Lo Scorpione deve fare molta attenzione a livello economico. Mercurio ha un ottimo ruolo nel gioco delle stelle e permette a questo segno di rimettersi in gioco. Si possono fare dei progetti a lunga scadenza che potrebbero poi col tempo portare delle soddisfazioni. La Vergine è costruttiva e pronta a progettare verso il futuro. La Bilancia ha vissuto un momento di chiusura ancor più pesante degli altri durante il lockdown e ora cerca il rilancio.



