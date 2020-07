Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 luglio 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Sagittario: si è giù di corda con giovedì e venerdì che rappresentano un rallentamento nella vita sentimentale soprattutto, si recupera di sabato. Non si sa vivere senza un minimo di brivido e ciò che è prevedibile disturba. Sono 48 ore difficili per tenere i nervi sotto controllo.

Capricorno: giovedì e venerdì con Luna, Giove e Saturno in ottimo aspetto. C’è voglia di parlare, magari è un momento adatto per qualche discussione. Si è attratti dai segni d’acqua, ma ci sono anche dei disturbi. Non si riesce ad averla con qualcuno, si riesce ad avere atteggiamento tranquillo e chi dà troppo fastidio rischia.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario e Pesci

Ecco altri due segni per l’oroscopo di Paolo Fox. Acquario: ci sono giornate fluttuanti in questo periodo. Qualcosa non è andato nel verso giusto nelle ultime 48 ore, se si aspettava qualcosa non è arrivata. Magari è stata fatta una proposta magari ben accetta. Questa situazione particolare ha coinvolto anche i mesi passati. Ci vuole l’aiuto di un esperto e di una persona che aiuti a stare meglio. L’amore spinge verso nuove soluzioni, agosto sarà un mese migliore rispetto a settembre.

Pesci: i single potrebbero essere pensierosi, agitato. Il segno è agitato per agitare, perché se ci si arrabbia in qualche modo si pensa che qualcuno tiene al segno. Si cercano mille conferme sia in amore che sul lavoro. Le ultime settimane non sono state stabili a livello emotivo. Il consiglio è di non fare le ore piccole.



