Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Ecco le previsioni per i segni di Fuoco secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Leone e Sagittario per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 23 luglio 2021.

Segni di fuoco, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox su amore e salute

L’Ariete, l’hai dimostrato a tutti quanti, perché sei reduce da un periodo così conflittuale che veramente non ti si può dire certamente che tu non abbia avuto la voglia e il desiderio di lottare. Mi raccomando: ricorda che sabato sarà una giornata importante per gli incontri.

Siete nati sotto il segno del Leone? Secondo l’oroscopo Paolo Fox cari Leoncini, questo è un cielo importante, tutti quelli che hanno trovato l’amore, lo hanno risvegliato nella prima parte di questo mese di luglio, saranno più soddisfatti. Al Leone piacciono le prede perché è un cacciatore e si sa, per natura, la preda sfugge. Se hai a che fare con una persona che ti sfugge, da una parte sei arrabbiato perché ciò accade, dall’altro è proprio quello che ti stimola. Nelle storie in cui invece tutto è assodato, compreso, prevedibile, potresti provare una noia profonda. Ultimamente hai tollerato tanto, nel weekend attenzione alle parole.

Per il Sagittario: è tempo di amare: l’amore è un termine che per il Sagittario io utilizzo in termine ampio, perché non è solo amore di coppia, ma è anche amore e passione per il lavoro, è amore per le amicizie, per gli incontri. Il Sagittario ama perché vuole farsi amare: il Sagittario è un segno di fuoco e al Sagittario piace piacere ed è così facile che il Sagittario piaccia.

L’oroscopo Paolo Fox: Ariete e Sagittario, tutto sul lavoro

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Sagittario è una persona molto intrigante e molto coinvolgente e direi anche estremamente emozionante, quando è appassionata a qualcosa. Ecco, ritrova le passioni che avevi perso, per avere il massimo dell’attenzione, anche da parte degli altri. Se una persona in amore ti crea dei problemi, ora sarai tu a dire la tua. Non credo che sarai diplomatico, anzi.

L’Ariete è sempre un po’ nervoso, poi ieri ho detto che l’Ariete ha tante idee, anche in vista dell’autunno: vince l’Ariete che ha una buona idea, perché non è che avere un oroscopo buono ti garantisce in automatico il successo. Se tu hai un oroscopo buono, trovi i referenti giusti, trovi il tuo spazio, trovi il modo di iniziare un progetto, un programma. Poi devi mettercela tutta, ma io sono convinta che l’Ariete sia instancabile. Anzi,



