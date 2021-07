Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021/ Cancro, Scorpione e Pesci: Amore e Lavoro

I Segni di Acqua scoprono tutte le previsioni che li riguardano svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di venerdì 23 luglio 2021. Le previsioni sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per i segni di Acqua

Per i nati sotto il segno dei Pesci soprattutto nella prima parte di agosto bisognerà tenere tutto sotto controllo. Pensa alle questioni di lavoro, perché in realtà sono queste che ti premono un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021/ Ariete, Leone e Sagittario che giornata sarà?

Per il Cancro tu lo sai che per “colpa” della Luna, che governa il tuo segno, alterni momenti di serenità ad altri di confusione. C’è stata un po’ di stanchezza di recente e forse sei anche un po’ preoccupato per il futuro, ma ti consiglio di non perdere tempo di non essere troppo fatalista, perché bisogna battere il ferro finché è caldo: se tu hai un referente, sul lavoro o per quanto riguarda la vita pratica, da consultare per ottenere un vantaggio, muoviti entro settembre. Questa sera però arriverai un po’ stanco a casa: rilassati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

L’amore secondo l’Oroscopo Paolo Fox per Scorpione e Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox si occupa infine di amore e dello stato di forma psicofisico per i Pesci: in questi giorni devi trovare pace in amore e non sarà sempre facile: qui dipende dalla persona che è o era al tuo fianco e in realtà, trovare dei compromessi nelle coppie può essere un po’ più complicato. Se in questo momento c’è una persona che ti fa il filo, valuta pro e contro. Credo che anche gli amori nati negli ultimi due o tre mesi saranno sottoposti al vaglio di una tua estrema rigidità: questo capita soprattutto perché nel passato c’è stata una delusione. Per una persona nata sotto il segno dei Pesci credo che perdere una storia d’amore è una cosa dolorosissima, quindi non è un problema che si può risolvere dall’oggi al domani. La paura di inciampare è ancora tanta. Per lo Scorpione non c’è più la pressione di Venere contraria: questo non vuol dire che l’amore adesso viaggi senza incertezze, ma sei tu a essere meno polemico, spigoloso. Tante volte ho detto che lo Scorpione mette alla prova il partner. Quando tu sei incerto se una persona ti ama oppure no la metti un po’ con le spalle al muro e quindi pensi “se ci sta, se quando la strapazzo non scappa, vuol dire proprio che mi ama”. Però non bisogna esagerare! Anche perché le storie d’amore che hanno sofferto tanto negli ultimi giorni, hanno bisogno di una sorta di rianimazione emotiva e nel weekend ancora possono nascere tante perplessità, ma non per colpa tua.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

© RIPRODUZIONE RISERVATA