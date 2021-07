Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021/ Previsioni per Gemelli, Bilancia e Acquario

I segni di Aria sono pronti a conoscere le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgare sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di venerdì 23 luglio 2021 per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Gemelli, Bilancia e Acquario, amore e salute secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Si parte dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: dove andare? Cosa fare? Anche in vista del mese d’Agosto? Posso dire che la seconda metà di Agosto è migliore della prima e quindi, se c’è stata una piccola crisi d’amore, da adesso devi stringere i denti. Magari non è una crisi difficile da risolvere, perché può trattarsi solo di qualche piccolo battibecco. I cuori solitari, per esempio, aspettano eventi senza agitare troppo le acque.

Ora tocca alla Bilancia: in realtà, come spiegavo nelle ultime settimane, i Bilancia non hanno fatto nulla per mettersi al centro dell’attenzione, però è probabile che si siano ritrovati nel bel mezzo di una grossa confusione, magari anche polemica. Da sabato, novità. Per l’Acquario, la situazione è cambiata: Venere non è più opposta. Siete sempre un po’ pazzi, ma le follie dell’Acquario non vanno messe in un angolo! L’Acquario è specialista nel rendere una follia realtà.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni sul lavoro per i segni di Aria

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà sul fonte lavorativo per gli Acquario: quante volte, rispetto a una tua idea di lavoro, anche un po’ strana, ti hanno detto “ma lascia perdere!” e invece poi sei riuscito nei tuoi intenti. Questa grande creatività che torna, per fortuna, e che è protetta anche da un Saturno molto interessante, sarà protagonista nelle prossime settimane. Cerca però di evitare problemi economici e di non spendere troppi soldi in stupidaggini. Per la Bilancia questa è una giornata un pochino faticosa. La cosa che chiedo è di sistemare tutti i contenziosi, i conti aperti: che sia una bolletta non pagata o un malinteso, o che sia una questione legale, va tutto messo in regola. . Per i Gemelli questo è un periodo di verifiche: non è detto che tutte le storie debbano essere sospese, però da un punto di vista sentimentale sembri un po’ preoccupato, stanco, forse stai anche trasferendo alcune tensioni che stai vivendo nella vita lavorativa sui sentimenti.

