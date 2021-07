Oroscopo Paolo Fox oggi 23 luglio 2021/ Salute e Lavoro per Toro, Vergine, Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno sono i segni di Terra pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di venerdì 23 luglio 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox: salute e lavoro per Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro ha una sua visione della vita ed è anche un tipo molto giusto, molto concreto. Quindi, quando ti dicono che devi fare delle cose in cui non credi totalmente, puoi cedere, ma solo se c’è un buon aspetto economico da valutare. In realtà, con Saturno dissonante, devi stare attento in questo momento a non prendere “lucciole per lanterne”.

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea che abbiamo una bella Venere: incarichi, progetti, poi dipende dalla persona che mi ascolta.Un ventenne avrà progetti diversi rispetto a un cinquantenne. Chi ha un curriculum importante dovrebbe aver avuto una novità, chi ha vissuto una crisi piano piano recupera e i più giovani potrebbero anche pensare di andare a lavorare in un altra città. Se sei del Capricorno questa Venere ti motiva, il Sole non è più opposto, quindi in questi giorni, soprattutto se sei in attesa di una risposta, qualcosa potrebbe capitare. Poi avremo anche una fine di Agosto molto importante. Gira e rigira, il Capricorno ama le cose stabili, le situazioni importanti: tra un rischio non calcolato, che potrebbe rendere e una certezza che rende un po’ meno ma ti rende sereno ,tu preferisci la seconda situazione.

Segni di Terra, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox sull’amore?

La rassegna dei segni di terra dell’Oroscopo Paolo Fox si chiude con le previsioni sull’amore per il segno della Vergine. Tutto è possibile, ma la cosa più probabile è che scatti l’amore. Con questa Venere importante, c’è un’emozione, c’è un incontro, c’è qualcosa di più. Perché a volte, nelle persone che sono diverse da te, scopri quelle emozioni che tu vorresti vivere e magari plachi, per paura di lasciarti andare a qualcosa di pericoloso.

Per il Capricorno non è escluso che in questo momento tu voglia prendere tempo per fare una scelta che però non ti metta troppo in imbarazzo. Stelle importanti per le coppie che si vogliono bene, anzi: single del segno, che aspettate a frequentare luoghi di incontro?. Il Toro può sfruttare questo venerdì perché poi sabato e domenica ci sarà confusione. L’aspetto più critico dei pianeti, che si è manifestato soprattutto nelle prime settimane di questo mese di Luglio, sembra scomparso. Questo non vuol dire che se una storia d’amore è conflittuale improvvisamente finisce tutto a tarallucci e vino. In realtà, sei tu che hai un atteggiamento un po’ meno critico e poi potrebbe anche arrivarti una proposta di lavoro che non sai se accettare o no.

