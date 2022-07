Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 luglio 2022/ Chi al top: Gemelli, Toro e Ariete

Ariete, Toro e Gemelli, che giornata sarà quella odierna? Prende il via il weekend, ma quello di oggi, sabato 23 luglio 2022, è un giorno come gli altri per gli appassionati dell’oroscopo di Paolo Fox, perché possono contare sulle previsioni dell’astrologo. Amore, lavoro e salute… Nessun tema viene trascurato nel consueto appuntamento su Radio LatteMiele. Quindi, non indugiamo oltre e scopriamo le indicazioni dell’astrologo…

Gemelli, questa Luna nel segno può procurare qualcosa di più. L’astrologo spera un sorriso! I Gemelli sono quelli che sorridono, magari a denti stretti, ma che non si lasciano prendere tanto dalle situazioni e cercano di sfidare il mondo con un po’ di allegria e questo attira gli altri. Sembra che tu non abbia preoccupazioni e sia superficiale, ma ovviamente non è così. Il fine settimana regalerà qualcosa in più secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Toro, bisogna tracciare un percorso che guardi al futuro: Giove sarà nel segno nel 2023 e per diversi mesi avrai il tempo di capire con chi vuoi stare e con chi no. Ecco perché l’Oroscopo Paolo Fox diceche, paradossalmente, questo è un cielo che porterà qualcuno a sposarsi e altri a separarsi: se sei convinto di una storia la confermerai, altrimenti via. L’importante è che tu non abbia dubbi. Per i cuori solitari questo è un bel cielo: guardando anche quello di settembre, sembra che ci siano grandi cose da fare e portare avanti da qui all’inizio dell’autunno. In qualche modo è normale essere più selettivi, ma avere anche buoni progetti in testa.

Ariete, non c’è nessun pianeta contro! Perché allora ti senti così nervoso e agitato? Perché quando non hai niente da fare, qualcosa lo trovi e poi hai sempre delle battaglie in corso, ma ti piace vivere un po’ in prima linea. Questo Giove nel segno dovrebbe aver già portato una piccola conferma e queste sono stelle che portano lontano per l’Oroscopo Paolo Fox. Forse il partner a volte pensa che tu sia un po’ troppo assolutista ed egocentrico: quando sei convinto di una cosa non accetti critiche e questo potrebbe essere un problema.











