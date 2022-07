Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 luglio 2022/ Cosa attende Vergine, Leone e Cancro

Arriva il sabato e comincia un nuovo weekend, anche questo carico di domande per Vergine, Leone e Cancro. In aiuto arriva l’Oroscopo Paolo Fox con le sue previsioni per oggi, sabato 23 luglio 2022. Quindi, arriva un carico di indicazioni per capire come affrontare nel migliore dei modi la giornata odierna su diversi fronti, dall’amore al lavoro, passando per la salute…

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per la Vergine

Vergine, tra oggi e domani, c’è un po’ di confusione. In realtà, in questi ultimi tempi, hai dovuto scegliere anche tra quello che volevi fare e ciò che non volevi fare più. Chissà che qualcuno non voglia staccare il cellulare, per stare lontano dalle chiacchiere e dai pettegolezzi. È vero che tu detesti le persone che chiacchierano, però non devi neanche fare l’errore di chiuderti in alcune tue sicurezze speciali che altri non condividono. Vale per tutti i settori, precisa l’Oroscopo Paolo Fox.

La giornata di Leone e Cancro secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Leone, meno male che non c’è più la Luna contro e se tra giovedì e venerdì è successo qualcosa di strano, si può recuperare, Bello questo Giove favorevole! Utilizzalo anche per fare progetti altrove: se vuoi spostarti o cambiare e chissà che qualche Leone non si innamori di una persona che vive in un’altra città. Per vari motivi, per destino o per scelta, c’è la possibilità di avere nuovi contatti. Tra oggi e domani secondo l’Oroscopo Paolo Fox devi stare accanto alle persone che ti piacciono di più. Sul lavoro: c’è chi ti intralcia? Sarà intralciato a sua volta, perché vedrai che, se cerca di sostituirti, non avrà la tua stessa fortuna. Se un capo cerca di isolarti, pagherà cara questa scelta, perché si renderà conto di aver allontanato una persona valida.

Cancro, sul lavoro, confusione totale! Da maggio alcune certezze sono cambiate, magari devi ricostruire un’identità. “Chi mi ama, mi segua”, ma fino a un certo punto, perché anche tu devi avere un progetto chiaro da offrire agli altri. Se fuori c’è la tempesta, in amore è possibile una comprensione maggiore, anzi proprio l’amore salva! I nati Cancro hanno bisogno di avere un riferimento sentimentale oppure spirituale: qualcosa che – spiega l’Oroscopo Paolo Fox – li faccia stare bene dentro.











