Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 luglio 2022/ Pesci, Acquario e Capricorno: le previsioni

Cosa ha in serbo questa giornata per i nati sotto i segni di Pesci, Acquario e Capricorno? Se lo chiedono in primis loro, consapevoli però di poter contare sulle risposte dell’Oroscopo Paolo Fox, quelle fornite per oggi, sabato 23 luglio 2022, nel consueto appuntamento su Radio LatteMiele. Dunque, non vi resta che scoprire le sue indicazioni e sostanzialmente che giornata sarà quella odierna…

Cosa si aspetta il Capricorno secondo le previsioni Oroscopo Paolo Fox?

Capricorno, è difficile che tu riesca a fare tutto: ti sei sobbarcato di impegni, chi ha un’attività in proprio e deve dare delle risposte forse non ci riesce, c’è qualche ritardo. L’inizio di questa settimana sarà un po’ complesso da questo punto di vista secondo l’Oroscopo Paolo Fox. L’amore paga pegno? Un pochino. Se c’è un amore bello, non è che si tormenterà per questo, ma se è in crisi, la mancanza di tempo potrebbe essere un problema.

Oroscopo Paolo Fox, tutto su Acquario e Pesci

Acquario, serve più coerenza, perché spesso c’è una differenza fra quello che pensi e quello che fai. Nella tua mente ci sono delle passioni travolgenti, delle idee di cambiamenti radicali e poi devi fare i conti con la realtà. Pensi di essere stato troppo buono ne concedere qualcosa? L’Acquario non se la tira, spesso si mostra per quello che è e per questo, in una società un cui conta l’immagine, può essere messo ingiustificatamente messo da parte, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.

Pesci, a volte riesci a tenere le cose sotto controllo e a volte no. Oggi, per esempio, qualcosa potrebbe sfuggirti di mano. Basta sacrifici per amore! Soprattutto le donne che pensano di aver sacrificato qualcosa per un uomo che, magari è rispettabilissimo, ma adesso è un po’ meno importante e viene vissuto in maniera diversa rispetto al passato, ora cercano di essere più serene. Tra oggi e domani, in coppia, se sei con qualcuno che non ti capisce, doppia prudenza secondo l’Oroscopo Paolo Fox: proprio perché in te c’è questo senso di rivalsa, potrebbe non essere capito.

