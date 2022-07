Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 luglio 2022/ Sagittario, Scorpione, Bilancia: la giornata

Anche per Sagittario, Scorpione, Bilancia si prospetta una giornata interessante, tutta da scoprire partendo dalle previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox. L’amato astrologo ha fornito le sue indicazioni per oggi, sabato 23 luglio 2022, nel consueto appuntamento su Radio LatteMiele, quindi non ci resta che scoprire cosa ha anticipato per questi segni zodiacali…

Oroscopo domani 23 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

L’Oroscopo Paolo Fox e le previsioni sul Sagittario

Sagittario, hai tanti grilli per la testa e stai pensando a tante cose, per cui sei un po’ distratto. Soprattutto nel lavoro, c’è un impegno costante per cercare di fare meglio. Le relazioni sentimentali vanno un pochino assestate e l’Oroscopo Paolo Fox lo dice in modo particolare a coloro che si sono sposati o convivono. Nulla di grave: Giove protegge, però è probabile che ci sia bisogno di più creatività.

Oroscopo domani 23 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

La giornata di Scorpione e Bilancia secondo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Scorpione, in questi giorni no alle provocazioni, sì all’amore. Se hai esagerato in una discussione, forse puoi fare un passo indietro. Certo che quando una cosa non va bene, ti arrabbi molto. Se qualcuno ti dice una frase che non ti piace, rischi di perdere le staffe. Questo weekend permette di distendere i nervi, rilassarsi e magari occuparsi di qualcosa di piacevole, a seconda dell’età, secondo l’Oroscopo Paolo Fox: che sia uno sport, un hobby, dal giardinaggio alla bicicletta.

Bilancia, lo sai che dall’inizio dell’anno i progetti sono cambiati, che da maggio stai vivendo con una sorte di spada di Damocle sulla testa. Per cui pensi sempre che sia giusto andare avanti, però poi hai paura che le cose non vadano come pensi. Qualche scontro in più con Capricorno e Ariete e attenzione anche con lo Scorpione, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. In realtà, tutti i segni zodiacali sono un po’ suscettibili e adesso prendersela con te, non perché tu sia una persona intollerante, al contrario, ma ultimamente non sei stato bene e non sopporti più chi “piange” e non fa nulla per risolvere i suoi problemi. Quante volte ti sei dovuto sobbarcare le ansie degli altri?

Oroscopo domani 23 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA