Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2020/ Leone, Ariete, Sagittario e Bilancia

Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2020

OROSCOPO LEONE – L’oroscopo di Paolo Fox parla del Leone che in questo momento deve fare attenzione alle questioni finanziarie. Si è dei grandi attori, piace stare su un palcoscenico. Manca l’applauso e se si è ricevuto da poco una conferma forse non è quella che si voleva. Non ci si trova mai bene ad accontentarsi, si vuole sempre qualcosa di più. Il Leone non vuole il contentino. L’amore va rivisto con energia.

OROSCOPO PAOLO FOX ARIETE – L’Ariete ha un sabato efficace con quattro pianeti favorevoli, non si parla tanto del lavoro quanto di questioni burocratiche. A volte si è precipitosi e non si esclude che qualcuno sia nei guai. Si è anche delle persone dinamiche e forti ma a volte si è ingenui. Ci si ritiene attenti e si pensa di essere persone difficili da ingannare.

OROSCOPO SAGITTARIO – L’oroscopo di Paolo Fox ci dice che il Sagittario è confuso ma non perché non ha modo di superare una prova ma piuttosto perché si è preoccupati per persone di casa che stanno facendo troppo. Si cade sempre in piedi e il weekend è sempre agitato. Con Gemelli e Vergine ci vuole attenzione, la vita pratica impone revisioni.

OROSCOPO BILANCIA – La Bilancia ha un bel cielo questo weekend. Se non c’è la persona giusta ora si deve cercarla sfruttando la buona Venere. Emozioni in vista. Purtroppo il portafogli piange e anche giugno è un mese particolare, i prossimi mesi sono di trattative e vertenze.



