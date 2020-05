Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 maggio 2020/ Scorpione, Gemelli, Capricorno e Pesci

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2020

Per l‘oroscopo di Paolo Fox ecco lo Scorpione che in questi due giorni deve farsi i conti, forse si sta accanto a delle persone che non stanno bene. Se si ha a che fare con Sagittario e Vergine serve prudenza, servono obiettivi nuovi anche in vista di agosto.

Oroscopo Gemelli: Sono al centro di una situazione astrologica importante, il Saturno e la Venere sono favorevoli e ci sono tanti pianeti importanti. Questo permette di gestire al meglio ogni cosa e programmare il risveglio. L’amore è passionale e chi ha vissuto crisi nel lavoro recupera molto presto.

Oroscopo Capricorno: Vive una situazione agitata perché vuole raggiungere alte mete e la fatica si fa sentire dopo un po’, il periodo di chiusura ha dato molta carica. Non ci sono grandi stelle per l’amore, ma chi ha avuto una rottura nel passato ora ha una persona nel cuore. Prima si deve stare bene nel lavoro e poi nel resto.

Oroscopo Pesci: Sono forti anche se in amore ci sono piccole o grandi tensioni. Ora però si deve rivedere la propria vita. Attenzione a piccoli fastidi fisici, soprattutto alle caviglie. Pazienza e tensioni in casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA