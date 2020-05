Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 maggio 2020/ Toro, Acquario, Vergine e Cancro

Pubblicità

Toro, il punto dell’oroscopo del giorno

L’oroscopo di Paolo Fox torna protagonista su LatteMiele. Ecco quanto raccontato per il Toro che deve mettere da parte qualche soldo, queste 48 ore sono importanti per far venire in mente delle idee da sfruttare. Il periodo permette di fare molte cose. Non tutto dipende da quello che si fa in prima persona e fosse si arriverebbe sempre al dunque.

Oroscopo Paolo Fox, che giornata sarà per l’Acquario e Vergine?

L’Acquario vuole vivere un fine settimana importante. Concessa la visibilità si deve essere egoisti e pensare molto di più a sé stessi è indispensabile. Saturno lo impone perché entra nel segno e porta a una revisione dei conti. Molti stanno cambiando strada e lo fanno con stizza e impeto. L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare la Vergine, uno dei segni più forti di questo 2020 anche se c’è stata tensione recentemente. Questo week-end se si deve lavorare o fare qualcosa ci si sente un po’ elettrici. Non c’è nulla da temere comunque. Le coppie che si sono in passato trovate in crisi adesso devono stare serene.

Cancro, scopri cosa ha previsto per oggi Paolo Fox nel suo appuntamento dell’oroscopo di LatteMiele

Il Cancro sta vivendo molti tormenti interiori, ma se si facesse una lista di tutti i poeti di questo segno si scoprirebbe che sono tanti. Dai tormenti nascono molte emozioni. L’influenza di Giove opposto spinge a rivedere degli accordi e a dire che ora non vanno bene le cose. Il consiglio è di fare buon viso a cattivo gioco almeno che non si abbiano anche le spalle coperte. Amore nella norma ma prima di agosto nulla di nuovo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA