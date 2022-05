Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 maggio 2022/ Capricorno teso, Acquario e Pesci…

Inizia una nuova settimana e in molti vogliono scoprire cosa riserva loro l’oroscopo Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 23 maggio 2022. L’esperto di astrologia ha soddisfatto le curiosità di tutti nel corso della rubrica Latte e Stelle, che va in onda su Radio Latte e Miele quotidianamente. In questo approfondimento vedremo cosa ha detto per quanto riguarda i nati sotto il segno di Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, nervosismo per il Capricorno

Cari Capricorno, ascoltate i consigli dell’oroscopo di Paolo Fox. La pazienza è oro! Anche se pensate di averne avute già troppo. Ci sono delle tensioni planetarie che spingono i Capricorno a gesti definitivi: “Me ne vado!” oppure “Vattene!”. Non è facile conservare la calma e vale anche per il lavoro, in cui, nella migliore delle ipotesi, a una promessa non è seguita una certezza oppure da poco lavori per qualcuno che ti tiene un po’ sotto controllo e non ti dà massima affidabilità. Se c’è una cosa che il Capricorno detesta è proprio non essere valutato per quello che vale. Spesso nella tua vita riesci a fare anche delle scelte drastiche, in quanto il Capricorno può anche muoversi molto e fare tante cose, però poi ha bisogno di un punto di riferimento e la stabilità la stai cercando, in questo momento, in amore: attenzione a trovare la persona giusta che ti segua.

Oroscopo Paolo Fox, le stelle di Acquario e Pesci

L’Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, deve cercare di fare tutto con calma per evitare di sbagliare. Questa è una settimana in cui ci saranno delle distrazioni, com’è possibile che in questo momento tu viva delle tensioni, forse perché dovresti cominciare a pensare a qualcosa di nuovo: il vecchio ti ha stancato e la monotonia va spazzata via. Possono proseguire dispute per questioni di soldi: d’altronde Saturno, in transito nel tuo segno da parecchio tempo, ha dimezzato le entrate o ti ha fatto spendere di più. Quando un cielo però è attivo come questo, l’amore può tornare protagonista e Venere sarà con te, da martedì.

Pesci, non escludo che in questi giorni tu abbia tante cose da dire, magari dovrai anche fare una rimostranza a una persona che non è stata molto carina con te. Oggi le intuizioni sono buone grazie a questa Luna molto favorevole: si trova proprio nel tuo spazio zodiacale. Stai per iniziare un nuovo percorso personale ed esistenziale e diciamo che questo è un periodo che crea ribellione ma che, sul finire, premia in modo in atteso. Piccole conferme in arrivo: giornata intrigante.











