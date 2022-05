Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 maggio 2022/ Che giornata per Cancro, Leone e Vergine?

Giornata ricca di novità tra amore, amicizia e passione per i segni dello zodiaco. Cosa accadrà oggi, lunedì 23 maggio 2022, se lo stanno domandando in molti: a svelarlo finalmente è l’oroscopo Paolo Fox. L’esperto di astrologia, come di consueto, ha espresso le sue previsioni all’interno della rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Vediamo subito cosa ha detto per Cancro, Leone e Vergine.

Oroscopo Paolo Fox, Cancro un po’ nervoso

È molto importante che il segno del Cancro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, non si arrabbi e non faccia vincere le malinconie. I Cancro che reagiscono in maniera impetuosa, forse un po’ sbagliano: è chiaro che questo sia un momento in cui bisogna affrontare dei problemi e c’è chi ha avuto fastidi lievi, ma c’è anche chi è stato male. La cosa importante è sì sentirsi liberi da vincoli e costrizioni, però anche non perdere di vista le persone che più ci amano: se c’è una cosa che spesso non riesci a fare è controllare le tue emozioni. Puoi quindi pensare: “Mi allontano da tutti, stacco la spina” così nessuno può vedere che sei pensieroso. Eppure è proprio quando sei più pensieroso che sei affascinante, quindi lasciati andare ed esponiti.

Oroscopo Paolo Fox, Leone e Vergine tra alti e bassi

È molto importante, secondo l’oroscopo Paolo Fox, che il Leone recuperi visto che domenica è stata una giornata lievemente sotto tono. Questo è un momento di forza e avremo anche un bellissimo cielo attorno a giovedì. se hai un amore si conferma e se non ce l’hai va cercato. È una bella emozione quella che possono vivere i nati Leone che da tempo stavano aspettando di “tornare in sella”: adesso potresti iniziare un progetto che si rivelerà importante. Non sottovalutare nulla!

Cara Vergine. In questo momento gli orizzonti sono un po’ chiari. Il mese di aprile è stato un po’ giù di corda, perché ci sono stati tanti impegni e forse alcune battaglie sono ancora in corso: tu però puoi reagire. Non ci dimentichiamo che questa Venere, ora neutrale, diventerà tra qualche settimana, molto attiva: maggio, dalla fine, e giugno saranno mesi importanti per ristabilire un certo accordo di coppia. Questo è un momento di rilancio in amore, anche se voi andreste sempre un po’ scossi, soprattutto quelli che hanno paura di sbagliare e di dimostrare la propria sensibilità.

Siete più osservati, c’è un discreto fascino da sfruttare, in questo particolare periodo.

