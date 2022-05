Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 maggio 2022/ Le stelle di Ariete, Toro e Gemelli

Nuovo appuntamento con l’oroscopo Paolo Fox per scoprire cosa riservano le stelle di oggi, lunedì 23 maggio 2022, a coloro che sono nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli. Amore, amicizia e lavoro. Chi potrà contare su un cielo favorevole? L’esperto di astri, come di consueto, ne ha parlato nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente sulle frequenze di Radio Latte e Miele, per cui andiamo subito a scoprire tramite il nostro approfondimento cosa ha detto.

Oroscopo Paolo Fox, ottimo cielo per l’Ariete

Asso pigliatutto, secondo l’oroscopo Paolo Fox, per l’Ariete! Con Marte che da martedì sarà nel segno, con Giove che è già lì, con Venere che aiuta la settimana, non si può dire che manchino le spinte e siccome tu sei una persona con molto sprint di tuo, immagino che in questo momento tu abbia tante idee. Alcune persone che sono un po’ meno forti e che sono più rallentate, più ponderate di te, potrebbero essere infastidite da questo tuo andare a mille. Regoliamo il minimo, ma non ci blocchiamo. Cielo importante per chi decide di innamorarsi, per chi deve risolvere una questione legale e altro. Una riconferma potrebbe essere dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni per Toro e Gemelli

Anche per il Toro, secondo l’oroscopo Paolo Fox, la strada è in discesa. Questa è una situazione astrologica molto convincente perché abbiamo una buona Luna che entrerà nel tuo segno venerdì: il fine settimana sarà quindi importante. Ulteriore importanza sarà l’ingresso di Venere nel tuo segno da sabato 28: si sistemano alcune questioni. È chiaro che i rapporti difficili non è che possano essere aggiustati da un transito planetario, però magari si cerca di trovare un equilibrio. Molti Toro sono rimasti in pensiero per il partner, perché ha avuto un problema o perché è stato male, mentre altri hanno avuto qualche conflitto: questa è una settimana di soluzioni, un po’ per tutto.

Cari Gemelli, non si deve mollare proprio adesso: la lotta è appena iniziata e, anzi, il Sole che entra nel segno è un elemento di forza in più. Arriva il risultato del tuo del tuo impegno e naturalmente bisogna sempre considerare da dove si parte. Quindi, cos’hai fatto nel passato? C’è un grande progetto? Chi si è fermato, può ripartire e questo è già qualcosa. Molto importante questo cielo per le relazioni: cuori solitari e separati datevi da fare, perché bisogna iniziare per tempo a scegliere la persona giusta, che poi da fine giugno sarà avvantaggiata, in amore.











