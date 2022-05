Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 maggio 2022/ Scorpione al top, Bilancia e Sagittario…

È il momento, come di consueto, di andare a scoprire le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox per tutti i segni dello zodiaco per oggi, lunedì 23 maggio 2022. L’esperto di astrologia le ha svelate nel corso della sua rubrica Latte e Stelle, che va in onda quotidianamente su Radio Latte e Miele. In questo approfondimento vedremo cosa si trova nel cassetto del futuro dei nati sotto i segni di Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Oroscopo Paolo Fox, momento no per Bilancia

Resta sempre, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, una situazione da colmare per la Bilancia. Probabilmente negli ultimi mesi c’è stato un problema personale, fisico, che non ti aspettavi e che ha messo in discussione la seconda parte dell’anno: quello che avevi deciso di fare, dovrà essere rimandato. Non è adesso il caso di rischiare: stai attento anche alle piccole disattenzioni, poi dipende dalle circostanze, ma se ci sono degli impedimenti di tipo fisico o morale, aspetta prima di fare una scelta eclatante. Penso che adesso sia un periodo utile per cercare dei compromessi, non per attaccare. Allora anche l’amore deve diventare comprensivo, soprattutto adesso e, in particolare, da martedì: ci sono alcune cose che devi dire al partner oppure, da qualche tempo, ti ritrovi nel bel mezzo di una situazione un po’ caotica. Forse c’è anche chi ti giudica e questo non va bene.

Oroscopo Paolo Fox, alti e bassi per Scorpione e Sagittario

Lo Scorpione, da qualche tempo e in controtendenza con la sua natura, parla e non ci saranno più atteggiamenti remissivi, solo per paura di mettersi in gioco. Questa facilità di parola, e conseguente rabbia, può avere anche creato qualche disagio in amore: lo dico soprattutto ai cuori solitari e ai separati che non hanno nessuna intenzione di prendere una nuova fregatura. La perfezione che cerchi è dentro di te: ora puoi permetterti di essere folle, vivendo la tua esistenza, non per compiacere gli altri, ma per essere come desideri. È un cielo interessante: progetti per l’autunno da sostenere.

Caro Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non è escluso che in questi giorni tu abbia anche delle buone idee. Venere inizierà a breve un transito molto bello e questa è una settimana test: potrebbe esserci un grande incontro; se in questi giorni hai un grande progetto, splenderà per efficacia; chi si è separato da poco e ha trovato un nuovo amore, non solo non ritorna sui propri passi, ma addirittura conferma questa scelta. È un cielo di forza, seppur con qualche giornata un po’ sottotono, come per esempio quella di martedì: bisognerà stare attenti a non fare le cose di corsa, cosa che spesso capita alla tua vita.











