Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2020/ Ariete, Bilancia, Toro e Cancro

Paolo Fox, previsioni oroscopo oggi 23 marzo 2020: Ariete e Bilancia

In riferimento all’oroscopo di Paolo Fox di oggi, 23 marzo 2020, andiamo a vedere quanto raccontato per i segni di Ariete e Bilancia. L’Ariete sta cercando di mantenere la calma anche se non è facile, arrivano un po’ di comunicazioni importanti e con Saturno favorevole sarà possibile che un vostro progetto sarà solo ritardato. C’è fiducia verso la primavera. Quello che state facendo in questi giorni è importante. Abbiate pazienza. Si capisce che siete allo stremo perché anche a inizio anno tutto era davvero in ritardo. La Bilancia non esclude la possibilità che l’amore trionfi nella vostra vita, siete sottoposti a stress e siete molto vulnerabili rispetto ad altre persone che non stanno sempre a guardare la forma. Siete attenti alle piccole cose e verso voi c’è stato un atteggiamento brusco da cui non vi aspettavate certo questo.

Oroscopo per Toro e Cancro, che giornata sarà?

Che giornata sarà per Toro e Cancro, andiamo a scoprirlo con l’oroscopo di Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Il Toro vive momenti di stanchezza e malinconia ma improvvisamente riuscite a recuperare e i vostri pensieri sono in stallo. State molto attenti in amore. Così come si vivono momenti di grande tensione improvvisamente si recupera e si trovano soluzioni. Questo è il bello del segno, sempre pronto a cambiare la sua vita. Il Cancro è salvato dall’amore che toglie agitazione. Tuttavia, dovete ricordare che questo periodo complesso si aggiunge anche alla complessità del cielo che avete. Con Saturno in opposizione già dall’inizio dell’anno il cielo è sotto stress. Ci vuole attenzione nelle cose che si fanno.



