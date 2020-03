Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 marzo 2020/ Cancro top, Ariete e Leone in amore e lavoro

L’oroscopo di Paolo Fox ci fa compagnia in questo ennesimo giorno di quarantena, oggi 23 marzo 2020. Il noto astrologo ha tenuto la sua consueta rubrica Latte e Stelle ai microfoni dell’emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere quelli che in questo momento complicato si possono considerare segni al top. Il Cancro può salvarsi grazie all’amore. I sentimenti in questo particolare momento regalano una certa svolta e tolgono l’agitazione che ha creato fin troppe complicazioni. La Vergine mantiene in questi giorni una marcia in più. Si trova la forza per superare le difficoltà che nell’ultimo periodo hanno creato un po’ di preoccupazione, grazie a un coraggio ben al di sopra della media. La Bilancia può avere la possibilità di dare una svolta a questo momento grazie a dei trionfi in amore che non ci si aspettava. Nonostante il segno sia sottoposto a delle complicazioni non facili da gestire e delle tensioni c’è forza e determinazione per superare il periodo.

AMORE – Diamo uno sguardo ora all’amore sempre seguendo l’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro deve stare davvero molto attento a quanto riguarda l’amore perché il rischio è di ritrovarsi in un momento complicato a causa di un cielo non favorevole. La stanchezza potrebbe essere riversata proprio sul partner e questo potrebbe portare a una rottura. Tra i segni salvati dall’amore c’è il Cancro, pronto in questo caso a togliersi dall’agitazione grazie ai sentimenti. Il Leone deve essere prudente anche se c’è da dire che è un segno davvero sincero per quanto riguarda le emozioni di cuore. Tra i Vergine chi ha due storie e al momento è costretto a casa per la quarantena si potrebbe trovare a vivere delle difficoltà non facilissime da gestire. Il segno dei Pesci deve usare la prudenza per evitare di fare il passo più lungo della gamba. Questo è un momento in cui forse c’è da capire che la calma può aiutare.

LAVORO – Completiamo lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox con lo studio del campo del lavoro. L’Ariete sta facendo delle cose molto importanti in questi giorni, probabilmente però c’è bisogno di fare molta attenzione e vivere le cose con pazienza. Il Leone si trova di fronte a delle fughe professionali con qualcuno che al momento sfugge e non regala chiarezza come avrebbe dovuto fare. La Vergine ha una marcia in più e deve assolutamente trovare la forza per superare un momento di tensione. I Pesci da qualche giorno devono cercare una soluzione di fronte a un momento non facilissimo di gestire. Ora si devono risolvere delle cose che sembrano essere in sospeso. Attenzione a non ritrovarsi all’ultimo per gettarsi di fronte a dei rischi che possono condizionare anche il futuro. Il Capricorno deve capire che queste sono giornate cruciali, c’è bisogno di tempo ma arriveranno grandi soddisfazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA