Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2020/ Gemelli, Leone, Scorpione e Acquario

Oroscopo: le previsioni di oggi 23 marzo per Gemelli e Leone

L‘oroscopo di Paolo Fox è nuovamente protagonista a LatteMiele, diamo uno sguardo ai segni di Gemelli e Leone. I Gemelli si devono occupare di situazioni rimaste in sospeso negli ultimi tempi. Forse ci sono familiari che vi preoccupano. Le tensioni non mancano purtroppo ma Saturno ha iniziato un buon transito. Possibile ritrovare una strada che nel passato avete interrotto. Il Leone dopo un periodo difficile per i sentimenti deve cambiare. Le relazioni familiari hanno bisogno di prudenza e c’è da dire che il Leone sarà più sincero in amore. Grande forza nei prossimi mesi. Nel lavoro ve la cavate. Nelle questioni lavorative ci sono persone che vi sfuggono e mancano di una certa chiarezza. In questi giorni avete a che fare non proprio con dei vigliacchi ma con persone che non hanno riferimenti stabili nei vostri confronti.

Paolo Fox, oroscopo per Scorpione e Acquario

Grazie all’oroscopo di Paolo Fox soffermiamoci su Scorpione e Acquario. Il noto astrologo è tornato a parlare sulle frequenze dell’emittente radiofonica LatteMiele per la giornata di oggi, lunedì 23 marzo 2020. Lo Scorpione ha cose importanti da rivalutare ma prima del 12 aprile non sarà facile trovare un accordo. Ci sono problemi. Dal punto di vista personale è stato tutto un camminare in salita. Venere però da aprile non sarà più opposta. L’Acquario parte con un po’ di malinconia, siete proiettati verso il sociale, però quello che stiamo vivendo ora non è bello. Bisogna mantenere cautela, aprile darà anche qualcosa in più e il desiderio di controllo porta effetti negativi. Manca stabilità. Nelle relazioni con gli altri c’è allarmismo e tensione, anche in amore. Poche polemiche. Saturno nel segno fa una revisione dei conti.



