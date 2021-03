Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 marzo 2021/ Previsioni Cancro, Scorpione e Pesci…

Si torna a parlare di previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele e di conseguenza nella rubrica che ilsussidiario.net dedica nello specifico ai segni d’Acqua, ovvero Cancro, Scorpione e Pesci. Se il vostro è uno di questi segni allora è il caso che continuiate a leggere…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Cancro e dello Scorpione secondo Oroscopo Paolo Fox?

Primo segno d’Acqua è il Cancro: una Luna in buon aspetto potrebbe aiutare a far emergere alcuni dissensi relativi ad una situazione sentimentale o lavorativa difficile da gestire. Far valere le proprie posizioni è senz’altro un segnale positivo della rinascita in atto, ma attenzione a non assumere atteggiamenti troppo polemici.

Il vostro segno è lo Scorpione? Giove e Saturno in aspetto ambiguo sembrano indicare una generale insoddisfazione che potrebbe toccare tanto l’ambito lavorativo quando quello sentimentale. In queste giornate molti potrebbero avvertire il bisogno di prendersi una pausa dalle difficoltà quotidiane per ritrovare un po’ di serenità.

Pesci, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Non possiamo esimerci dal chiudere la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox con le previsioni inerenti il segno dei Pesci: oggi si potrà contare su una buona energia, utile a superare problematiche e tensioni presenti in ambito familiare. In generale, il transito che Mercurio sta compiendo sembra regalare opportunità e buone idee.

