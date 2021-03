Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 marzo 2021/ Previsioni Gemelli, Bilancia e Acquario…

Segni d’Aria che non sono stati dimenticati da Paolo Fox nelle sue consuete previsioni dell’oroscopo Paolo Fox sulle frequenze di Radio Latte e Miele. Gemelli, Bilancia e Acquario sono dunque i protagonisti di questo approfondimento: se il vostro segno è uno di questi vi conviene continuare a leggere.

Che giornata sarà per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia secondo Oroscopo Paolo Fox?

Si comincia dal segno dei Gemelli: queste giornate invitano a convogliare il grande slancio del periodo sui progetti più promettenti, fermandosi a ragionare su come realizzarne gli aspetti più complessi. Anche in amore potrebbe essere necessaria una riflessione approfondita che aiuti a chiarire i dubbi nati di recente all’interno di alcune relazioni.

Capitolo Bilancia: nonostante il 2021 sia un anno che sembra offrire alcune importanti garanzie, le trasformazioni in atto potrebbero modificare alcuni equilibri destando un po’ di preoccupazione nei nati nel segno. Per evitare di dar vita a conflitti, specialmente in questo martedì, sarebbe bene mantenere un atteggiamento prudente.

Acquario, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Ultimo segno d’Aria dell’oroscopo Paolo Fox? Si tratta dell’Acquario: questa settimana sembra godere di una buona energia, ma tra oggi e domani si potrebbe registrare un lieve calo legato al desiderio frustrato di attuare cambiamenti e trasformazioni ora impossibili.

