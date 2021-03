Oroscopo Paolo Fox, oggi 23 marzo 2021/ Previsioni Toro, Vergine e Capricorno…

Focus sui segni di Terra per quanto riguarda le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox nella rubrica Latte&stelle in onda su Radio Latte e Miele. Che giornata sarà questa martedì 23 marzo 2021 per i nati Toro, Vergine e Capricorno? Scopriamolo insieme…

Che giornata sarà per i nati sotto il segno del Toro e della Vergine secondo Oroscopo Paolo Fox?

Iniziamo la carrellata di previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox a partire dal segno del Toro: anche se il 2021 non sembrerebbe essere prodigo di successi, con il prossimo mese potrebbe arrivare qualche soddisfazione interessante a ricompensare gli sforzi affrontati negli ultimi due anni.per quanto riguarda l’amore, grazie ad una Venere positiva, le prossime giornate aiuteranno a conquistare maggiori certezze.

Nati Vergine? La giornata di oggi sembra offrire una situazione astrologica abbastanza positiva, nonostante continuino ad esserci alcune situazioni un po’ conflittuali che sarà necessario affrontare. Il mese di Maggio aprirà un periodo molto positivo, per questo sarebbe bene riuscire a definire entro il prossimo mese le situazioni che meritano di essere portate avanti.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox

Il Capricorno una Luna in opposizione sembra rendere questa settimana piuttosto difficile da gestire. In ambito lavorativo potrebbe rivelarsi necessario compiere una scelta difficile, e anche in amore non mancheranno tensioni.

