Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2022/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox del 23 marzo 2022

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 23 marzo 2022.

Ariete: questo mercoledì la buona volontà non vi manca e sarà sicuramente accompagnata da grande concretezza. Questa seconda parte dell’anno sta andando decisamente meglio ma attenzione ad avere la giusta consapevolezza. Chi ha vissuto momenti di crisi avrà modo di trovare la strada giusta per ricominciare. Attenzione a non trascinare nel presente questioni che hanno generato sofferenza nel passato.



Per il Toro: per l’Oroscopo Paolo Fox parlare in questo momento è difficile dal punto di vista sentimentale, qualche cenno di polemica destabilizza la giusta intesa. Prima di arrivare ad aprile avete bisogno di appagare i desideri e trovare la giusta risoluzione alle ansie del momento.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli: questa settimana dovete assolutamente far scorrere il tempo, soprattutto se ci sono discussioni in atto. Ognuno ha la sua parte di colpa e se i sentimenti sono in gioco bisogna chiarire. Ad aprire potrebbe diventare tutto più difficile, provate a lavorare sull’intesa e sui progetti futuri.

