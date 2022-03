Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2022/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 23 marzo 2022 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: conti in sospeso aleggiano nell’aria, un cambiamento in atto richiede ancora il giusto adattamento. Alcuni aspetti professionali sono ancora sotto esame, spesso l’innovazione richiede una presa di coscienza rispetto al futuro. Presto vi renderete conto che alcune occupazioni meritano una variazione.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario: ciò che deciderete di fare nel prossimo futuro sarà determinate per la vostra crescita professionale, soprattutto se lavorate come dipendenti. I rapporti in famiglia sono ancora difficoltosi, forse la vostra costante ricerca di stimoli destabilizza chi vi sta intorno.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: rimettere al centro l’amore al momento è fondamentale, da aprile con Venere nel segno è decisamente il mese giusto per amare. Anche chi ha vissuto una separazione potrà dare una svolta al proprio destino. Non date adito ad inutili battaglie e non cadete nelle provocazioni di eventuali ex.

