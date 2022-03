Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2022/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Leone, Vergine e Cancro sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di mercoledì 23 marzo 2022 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Vergine, le previsioni secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Per la Vergine, secondo l’oroscopo Paolo Fox la forma fisica non è al meglio e qualche questione familiare ha rotto l’equilibrio che avevate fino a qualche tempo fa. Mercurio in posizione ambigua non aiuta nonostante state cercando di dimostrarvi all’altezza del momento. Rivalutate incontri e proposte seguendo sempre la giusta cautela.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox per il Cancro: le emozioni non mancano in questo periodo e state cercando di cambiare rotta dopo un periodo di inerzia. Se avete un interesse verso qualcuno andate diretti all’obbiettivo e non rimuginate su scelte passate.

Il Leone: in questo momento dal punto di vista sentimentale vi state chiedendo se c’è qualcosa che manca. Siete sempre alla ricerca di affetto e di dimostrazioni, forse è necessario trovare nuovi stimoli per ritrovare equilibrio. Non fatevi destabilizzare dal lavoro.

