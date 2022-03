Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2022/ Tutto su Bilancia, Scorpione, Sagittario

Le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox come sempre divulgate sulle frequenze di su Radio Latte e Miele per la giornata di mercoledì 23 marzo 2022 per Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia e Scorpione, la giornata secondo l’Oroscopo Paolo Fox

Ora tocca alla Bilancia: secondo l’Oroscopo Paolo Fox siate positivi e ottimisti verso il futuro, in particolare da aprile potrebbe essere necessario prendere decisioni importanti. Nuove collaborazioni e novità negli affari possono decollare risolvendo i problemi del momento.

Lo Scorpione: Aprile sarà un fiume in piena dal punto di vista sentimentale rispetto al momento. Qualcuno sta rivalutando il proprio assetto sentimentale ma state attenti ai problemi da risolvere il prima possibile.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni per il Sagittario

La giornata per il Sagittario secondo Paolo Fox: mettere le cose in chiaro è fondamentale anche quando tutto sembra sotto controllo. Se avete un’attività sono previste novità per chi cercherà di ampliare il proprio raggio d’azione puntando su qualcosa di nuovo.



