Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2020/ Previsioni per Sagittario, Acquario e Leone

Cominciamo il viaggio tra le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 23 novembre 2020, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele all’interno della rubrica radiofonica Latte & Stelle.

Ariete: Con l’arrivo di Dicembre inizierà un periodo molto importante di cui è già possibile apprezzare l’energia. A partire da martedì, con una Luna molto interessante, si potrà contare su alcuni importanti rinnovamenti capaci di riguardare tanto l’ambito lavorativo quanto quello sentimentale. Toro: Il 2021 permetterà di consolidare gli obbiettivi raggiunti durante questi mesi, per questo sarebbe importante riuscire a programmare a dovere i progetti che si desidera portare avanti. Il mese di Novembre sembra regalare buone opportunità per tutto ciò che riguarda le intuizioni.

Gemelli: Questa settimana sembra aprirsi all’insegna della confusione, soprattutto per chi si trova ad essere pieno di idee ma ad avere poche risorse per metterle in pratica come vorrebbe. Presto anche l’ambito sentimentale potrà godere di nuova energia: nonostante ci sia ancora qualche piccola problematica, infatti, presto sarà possibile apprezzare qualche interessante novità. Cancro: Gli ultimi due anni, pur essendo stati molto faticosi, sembrano aver permesso di acquisire delle importanti consapevolezze esistenziali, indispensabili per la rinascita che sta per avvenire. Tra poche settimane, quando Saturno non sarà più contrario, si potrà finalmente spiccare il volo.

Oroscopo di Paolo Fox: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone: Le difficoltà di questo periodo invitano ad evitare le competizioni inutili, per concentrarsi su tutti quei progetti che si potrebbe desiderare di portare avanti nel corso del prossimo anno. Con gli ultimi mesi del 2019 potrebbe rivelarsi necessario concentrarsi sull’aspetto sentimentale per riuscire a recuperare alle distrazioni degli ultimi tempi. Vergine: La presenza della Luna in opposizione sembra indicare una gran quantità di situazioni a cui dover far fronte: questo periodo sembra essere particolarmente ricco di impegni e non tutto potrebbe essere facile da gestire, ma alcuni progetti molto importanti potrebbero rendere questi i mesi del rilancio.

Bilancia: A partire da Dicembre inizierà un periodo di recupero che permetterà di ottenere il massimo da tutti quei cambiamenti che si sono iniziati a delineare nel corso degli ultimi mesi. Nonostante la situazione stia per migliorare, questo continua ad essere un periodo difficile e si potrebbe avvertire il bisogno di una persona affidabile accanto. Scorpione: Una Luna favorevole, unita ad un transito positivo di Venere, sembra regalare a questa settimana una possibilità in più, ma sarà necessario riuscire a mantenere un atteggiamento positivo nei confronti delle situazioni circostanti.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: previsioni oroscopo Paolo Fox

Sagittario: I ritardi e gli impedimenti degli ultimi mesi sembrano accentuare il desiderio di fare e di mettersi in gioco. La giornata di oggi potrebbe portare un po’ di stanchezza, per questo sarebbe meglio non affaticarsi troppo e mantenere un atteggiamento prudente in amore. Capricorno: Le difficoltà vissute durante questo anno sembrano aver messo alla prova le capacità dei nati sotto questo segno, regalando una gran forza. Venere favorevole sembra donare qualche possibilità in più sul piano sentimentale.

Acquario: Il desiderio di mettere in atto i cambiamenti tanto ambiti potrebbe spingere qualcuno a prendere decisioni avventate, per questo sarebbe bene riuscire a riflettere attentamente su ciò che si desidera. Pesci: Venere favorevole sembra regalare importanti emozioni e una maggior fiducia in se stessi, ma continua a farsi sentire una certa stanchezza. Queste giornate invitano a fare i conti anche con le difficoltà vissute in amore e comprendere se è il caso di portare avanti certi rapporti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA