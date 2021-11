Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Ariete e Toro, le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox

Ecco le previsioni secondo l’oroscopo Paolo Fox. Tocca ai nati sotto i segni di Ariete, Toro e Gemelli per le comunicazioni su Radio Latte e Miele per la giornata di martedì 23 novembre 2021.

L’Ariete in queste giornate è forte, anzi, in questo martedì potrebbe anche risolvere una cosa importante. Sappiamo che è un periodo di crescita, va detto però che proprio per questo motivo adesso l’Ariete vuole allontanarsi da situazioni che non sono più interessanti. Quindi diciamo che l’Ariete vuole fare piazza pulita di quello che non va più bene: sia in amore, sia sul lavoro. Da questo punto di vista potremmo trovare degli Ariete piuttosto intransigenti.



Per il Toro: secondo l’Oroscopo Paolo Fox ti trovi in una condizione astrologica importante per le relazioni, con Venere molto forte. Diciamo che questo novembre è già partito con buone opportunità e tutti quelli che non hanno trovato l’amore, forse non lo cercano davvero, oppure ripescano nel passato. Sapete che il Toro è uno di quei segni che non dimentica, un po’ come il segno dei Pesci e del Cancro. Spero che siano ricordi positivi: di solito il Toro non si affligge inutilmente, ma cerca sempre delle buone soluzioni.



L’oroscopo Paolo Fox: Gemelli, tutto su lavoro e amore

Vediamo le previsioni dell’Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli che hanno delle piccole tensioni da superare e forse anche delle spese in più. Parlo per esempio a quelli che hanno speso per la casa, per un ammodernamento, una ristrutturazione.

I Gemelli sono in questo momento alla ricerca di un ambiente più confortevole e da questo punto di vista chi può permettersi una casa, o sta cercando una nuova sistemazione, è particolarmente attivo. Torna una bella stabilità, ma fai attenzione solo nei rapporti con Sagittario e Pesci.

