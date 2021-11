Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2021/ Le stelle per Capricorno, Acquario e Pesci

Tutte le previsioni svelate dall’Oroscopo Paolo Fox per la giornata di martedì 23 novembre 2021 sulle frequenze di Radio Latte e Miele per Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, la situazione per Capricorno e Acquario

Capricorno: oggi sei un po’ sottotono, ma in generale queste stelle ti premiamo perché abbiamo una Venere sempre in transito nel tuo segno. Valuta bene le scelte che devi fare e se vedi che non ci sono soluzioni a portata di mano, rimanda tutto ma di poco: non è tanto il periodo a dare delle problematiche ma più che altro potrebbe esserci qualche mancanza di attenzione. Non perdere colpi in amore, dove si possono aprire belle prospettive.

Secondo l’Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa accadrà per gli Acquario che ha bisogno di vivere libero, ora forse può trovare il modo di staccarsi da tante costrizioni. Questo segno zodiacale dice di voler fare quello che desidera, dice di voler impiegare la propria vita solo per situazioni che non comportino stress e alla fine invece, siccome come tutti deve lavorare, deve comunque dimostrare di essere bravo, alla fine si ritrova ingabbiato in situazioni che non ama. Tanti potrebbero sentirsi un po’ sofferenti se sul lavoro non ci sono sbocchi, se soprattutto in amore non c’è la persona giusta. Qual è la persona giusta per l’Acquario? Quella che vive in maniera un po’ avventurosa, che non ha paura dei colpi di scena. Sbandate possono capitare proprio in amore.

Pesci, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox

L’Oroscopo Paolo Fox si occupa infine dei Pesci: questo è un martedì pensieroso e questa risulta essere una settimana un po’ strana, soprattutto fino a mercoledì. L’idea di non avere le redini del destino nelle tue mani può essere costante. Questo capita perché sei governato da Nettuno, pianeta che ti dà una fantasia eccezionale (Nettuno è anche il pianeta delle utopie e dei sogni), ma essendo un pianeta molto lontano dalla realtà, proprio questo distacco dalle cose reali può procurare sbigottimento, caos: sta a noi decidere quali sono le scelte giuste da fare e quelle da evitare. Ci sono tanti buoni frutti da cogliere entro febbraio 2022, ma attenzione: bisogna scegliere solo quelli maturi. In amore allontana la malinconia e, se il cuore è solo o tradito, non pensare a ciò che è stato, ma pensa a quello che potrà esserci.

