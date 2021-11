Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2021/ Previsioni per Cancro, Leone, Vergine

Cancro, Leone e Vergine sono pronti a scoprire le previsioni riguardanti la giornata di martedì 23 novembre 2021 dell’Oroscopo Paolo Fox, trasmesse sulle frequenze di Radio Latte e Miele.

Oroscopo Paolo Fox, salute e lavoro per Cancro e Leone

Secondo l’oroscopo Paolo Fox il Cancro ha continui ripensamenti che riguardano anche l’amore. Ho spiegato che questa Venere opposta può essere in qualche modo interpretata in due modi diversi: o c’è una persona che ti interessa, ma già ne hai una da tempo e quindi c’è un conflitto di interessi, oppure in questo periodo stai ripensando a delle situazioni che non sono più importanti per te. In realtà il segno del Cancro sta cercando delle novità soprattutto nel lavoro e quindi tutto il resto è sottoposto a una critica spietata. Novità non sempre volute dal desiderio di cambiare o dalla creatività, ma anche dal destino: penso per esempio a chi ha dovuto chiudere una collaborazione, suo malgrado.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2021/ Ariete, Toro, Gemelli: che giornata sarà

Per i nati sotto il segno del Leone, cosa prevede l’oroscopo Paolo Fox? questo segno vede una parte centrale della settimana importante e ci stiamo avviando.

Da mercoledì, con la Luna che sarà più attiva, mi sembra che tutto sarà un po’ più facile: in arrivo una ventata di ottimismo e di energia. Per fortuna il Leone è già di nascita molto forte, quindi visto che l’ottimismo non manca e anche in amore possono nascere delle belle emozioni, ci sono delle vittorie che riguardano un po’ tutti i settori della tua vita.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 22 novembre/ Classifica dei segni: Sagittario, siete irraggiungibili!

Vergine, cosa dice l’Oroscopo Paolo Fox?

Per la Vergine, l’oroscopo Paolo Fox sottolinea come sia. sempre molto importante avere le idee chiare, ma in questa giornata di martedì arriverà un po’ di confusione: non tanto per quello che stai facendo tu, ma per gli altri. Attenzione ai battibecchi, a non rimproverare, anche se sarà necessario con persone che non fanno il proprio dovere. Cerca di essere un po’ più presente per te stesso, perché ultimamente ti è capitato di pensare più agli altri che a te, quindi devi cercare di rimettere in ordine la situazione anche dal punto di vista psicofisico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2021/ Gemelli, Acquario, Bilancia: chi al top?

© RIPRODUZIONE RISERVATA